കൊല്ലം: “പ്രായമായാൽ ഓർമ കുറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്” എന്ന ധാരണ പലപ്പോഴും ഓർമക്ഷയ രോഗങ്ങളുടെ രോഗനിർണയം വൈകിപ്പിക്കുന്നതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഓർമയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രായത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമെന്നു കരുതി അവഗണിക്കാതെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ
സാധാരണ വാർധക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മറവിയും രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമക്കുറവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക, ഒരേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുക, പരിചിതമായ കാര്യങ്ങൾ മറക്കുക, സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ശരിയായ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക, പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക, പരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വഴിതെറ്റുക തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയം നിർണായകം
ഓർമക്ഷയ രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് രോഗിയെ മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയല്ല. രോഗിക്ക് സ്വന്തം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാലം സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനും കുടുംബത്തിന് ഭാവിയിലെ ചികിത്സയും പരിചരണവും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാവുന്ന മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നേരത്തെയുള്ള പരിശോധന പ്രയോജനകരമാണ്.
സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും പരിചരണത്തിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും രോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും. രോഗത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അനുയോജ്യമായ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനും സാധിക്കും.
പുതിയ ചികിത്സാ സാധ്യതകളും
അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗത്തിന്റെ പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അമൈലോയ്ഡ് വിരുദ്ധ പ്രതിദ്രവ്യ ചികിത്സകൾ നിലവിലുണ്ട്. ലേകാനിമാബ്, ഡോണാനിമാബ് തുടങ്ങിയ ചികിത്സകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഇത്തരം ചികിത്സകൾ അനുയോജ്യമല്ല. രോഗത്തിന്റെ ഘട്ടം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
രോഗനിർണയത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ദൃശ്യപരിശോധനകൾക്കും നട്ടെല്ലിനുള്ളിലെ ദ്രവം പരിശോധിക്കുന്ന പരിശോധനകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മസ്തിഷ്കത്തിലെ രോഗബന്ധിതമായ മാറ്റങ്ങളും അമൈലോയ്ഡ്, ടാവു തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീനുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന പേര് എങ്ങനെ വന്നു?
ജർമൻ മനോരോഗ വിദഗ്ധനും മസ്തിഷ്ക രോഗശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. അലോയിസ് അൽഷിമറുടെ പേരിലാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത്. 1906-ൽ അഗസ്റ്റ ഡിറ്റർ എന്ന രോഗിയുടെ മസ്തിഷ്കം പരിശോധിച്ച അദ്ദേഹം സാധാരണ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാണാത്ത അമൈലോയ്ഡ് പ്ലാക്കുകളും ന്യൂറോഫൈബ്രിലറി ടാംഗിളുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഓർമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ അവഗണിക്കാതെ നേരത്തെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുകയാണ് പ്രധാനം. നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ രോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ ചികിത്സയും പരിചരണവും സമയത്ത് ആരംഭിക്കാനും കഴിയും.
വിവരണം
ഡോ.ജെ.ശ്രീകുമാർ
( സീനീയർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഉപാസന ഹോസ്പിറ്റൽ കൊല്ലം
ഡയറക്ടർ വി.വി. ന്യൂറോ ക്ലീനിക്ക് )