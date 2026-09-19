എവർഗ്രീൻ സ്റ്റാർ റഹ്മാൻ നായകനാവുന്ന തെലുങ്ക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം ‘ ഹഠാ ‘ ( HATAH ) യുടെ ടീസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണിയറക്കാർ പുറത്ത് വിട്ടു. റിലീസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നര മില്യണിൽഏറെ കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ടീസർ തരംഗമായിരിക്കയാണ് . ‘ അശ്വത്ഥാമ ‘, ‘ 47 Days: The Mystery Unfolds ‘ എന്നീ സാങ്കേതിക മികവാർന്ന സിനിമകളുടെ ഛായഗ്രാഹകനായ അനുഷ് ഗോരക്കാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും, ഛായാഗ്രഹണവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെസിൻ ജോർജാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ. സാങ്കേതികപരമായി ഒട്ടേറെ പുതുമകളും സവിശേഷതകളും ഉള്ള സിനിമയാണ് ‘ ഹഠാ ‘. വാഗമൺ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പൗർണമി എൻ്റർപ്രൈസസും എൻ്റർപ്രൈസസും, കെ ഏ പ്രൊഡക്ഷൻസും സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ‘ ഹഠാ ‘ യിലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കൾ കുഷൂലു മദ്ദാല , തനൂജ പട്ടുസാമി, നമൃത എം വി എന്നിവരാണ്. ദീപാവലിക്ക് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധൃത ഗതിയിൽ നടന്നു വരുന്നു. ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നു.
പി ആർ ഓ സി കെ. അജയ് കുമാർ