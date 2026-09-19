മുംബൈ: വിനായക ചതുർത്ഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി, മകൻ അനന്ത് അംബാനി, രാധിക മർച്ചന്റ് എന്നിവർ മുംബൈയിലെ പ്രശസ്തമായ ലാൽബാഗ്ച രാജ പന്തൽ സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി.
മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഗണേശ പന്തലുകളിൽ ഒന്നായ ലാൽബാഗ്ച രാജയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അംബാനി കുടുംബം എത്തിയത്. വാർഷികോത്സവത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇവിടെ ദർശനത്തിനായി എത്താറുള്ളത്. തങ്ങളുടെ വസതിയിൽ ഗണപതി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അംബാനി കുടുംബം ലാൽബാഗ്ച രാജ സന്ദർശിച്ചത്.
സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, കരീന കപൂർ, രൺബീർ കപൂർ, ആലിയ ഭട്ട്, സൽമാൻ ഖാൻ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ അംബാനി വസതിയിലെ ഗണേശോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.