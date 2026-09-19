തിരുവനന്തപുരം: നമ്മുടെ ചിന്തയിലും പ്രവര്ത്തനത്തിലും കൊളോണിയല് സ്വാധീനം ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുവെന്ന് കൊല്ലം, എസ്എന് കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫ. ഡോ.നിജു പി. ഭാരതീയവിചാരകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സ്റ്റാച്യു സംസ്കൃതി ഭവനില് സംഘടിപ്പിച്ച ഡോ. ബി.എസ് ഹരിശങ്കര് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ ചടങ്ങില് ‘ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചരിത്രം: അധിനിവേശ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പുനര്വായനയുടെ ആവശ്യകതയും’ എന്ന വിഷയത്തില് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങള് പരിശോധിക്കുമ്പോള്, അവരുടെ ലോകവീക്ഷണവും മുന്വിധികളും അതില് പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്കോട്ടിഷ് ചരിത്രകാരനായ ജെയിംസ് മില്ലിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തില് ഭാരതം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലുള്ള, പുരോഗതിയില്ലാത്ത നാഗരികത ആണെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭാരതീയവിചാരകേന്ദ്രം ഡയറക്ടര് ആര്. സഞ്ജയന് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐസിഎച്ച്ആറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഡോക്ടര് കെ.എം. പണിക്കരും പി.ജെ. ചെറിയാനും ഒക്കെ നേതൃത്വം നല്കിയ പട്ടണം എക്സ്കവേഷന് ഒരു മഹാസംഭവം പോലെ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് അതിന്റെ കാപട്യങ്ങളെയും ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും തുറന്നു കാട്ടാന് ഡോ. ഹരിശങ്കറിന് സാധിച്ചു. 1921ലെ മാപ്പിള ലഹളകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനം നിലവിലുള്ള ആഖ്യാനത്തെ, തകിടം മറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. പി. പരമേശ്വരന് രചിച്ച ‘മഹര്ഷി അരവിന്ദന് ഭാവിയുടെ ദാര്ശനികന്’ എന്ന പുസ്തകത്തിന് ആര്. ശശിധരന്പിള്ള തയാറാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഡോ. നിജു പിക്ക് നല്കി ഡോ.ബി. സുജാത പ്രകാശനം ചെയ്തു. ആര്. ശശിധരന്പിള്ള, ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന ട്രഷറര് ആര്. രാജീവ് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.