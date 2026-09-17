ചേര്ത്തല: തൊണ്ണൂറാം വയസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പിറന്നാള് കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വസതിയില് ആഘോഷിച്ചു. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ സുഹൃത്ത് എസ്എന് ട്രസ്റ്റ് ഡയറക്ടര് ബോര്ഡംഗം പി.ജെ. മാത്യു സമ്മാനിച്ച കേക്ക് ഭാര്യ പ്രീതി നടേശനൊപ്പം ചേര്ന്നു മുറിച്ചായിരുന്നു ആഘോഷം. ആദ്യ കഷ്ണം കേക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളി സമ്മാനിച്ചതും തൃശൂര് സിഎഫ്ഐ കോളജ് ഓഫ് ലോ ഡയറക്ടര് കൂടിയായ പി.ജെ. മാത്യുവിനാണ്.
വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഹോമകുണ്ഡത്തിലെ പൂജയ്ക്കിടയില് നിന്നിറങ്ങി വന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തര മണിയോടെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയും ഭാര്യയും ചേര്ന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള എസ്എന്ഡിപി യൂണിയന് പ്രതിനിധികളും, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുനിന്നുള്ളവരും ആശംസകളുമായി എത്തിയിരുന്നു. എണ്പത്തിയൊന്പത് വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള് താന് സന്തുഷ്ടനും സംതൃപ്തനുമാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് പറഞ്ഞു. ഗര്ജ്ജിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ വെങ്കല പ്രതിമയായിരുന്നു കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവസ്വത്തിന്റെ പിറന്നാള് സമ്മാനം.
വിവിധ യൂണിയനുകളില് നിന്ന് കൃഷ്ണവിഗ്രഹം, തലപ്പാവ്, ഛായാചിത്രങ്ങള്, പൊന്നാട തുടങ്ങിയവ സമ്മാനിച്ചു.
കൊച്ചി യൂണിയന്റെ നേതൃത്തില് നിര്ധനയുവതി ഷൈജയ്ക്ക് നിര്മിച്ചുനല്കിയ വീടിന്റെ താക്കോല്ദാനവും പിറന്നാള് വേദിയില് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് നിര്വഹിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഉണ്ണിയപ്പം നല്കിയാണ് ആശംസകളുമായി എത്തിയവരെ സ്വീകരിച്ചത്. പിറന്നാള് ദിനത്തിലെത്തിയവര്ക്കായി രണ്ട് തരം പായസമുള്പ്പടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കിയിരുന്നു.
ബിജെപി ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതിയംഗം കുമ്മനം രാജശേഖരന്, മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, മുന്കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ.വി. തോമസ്, മുന് മന്ത്രിമാരായ പി. രാജീവ്, വി.എസ്. സുനില്കുമാര്, സിപിഐ മുന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്ന്യന് രവീന്ദ്രന്, ശീനാരായണധര്മ സംഘം ട്രസ്റ്റ് ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശുഭാംഗാനന്ദ, വ്യവസായി എം.എ. യൂസഫലി തുടങ്ങിയവര് ഫോണിലൂടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് പിറന്നാള് ആശംസകള് അറിയിച്ചു.