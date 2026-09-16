ബെംഗളൂരു : ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ‘ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുതിർന്ന നടൻ അനന്ത് നാഗിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ, ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്നിവർ അനന്ത് നാഗിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി.
അനന്ത് നാഗിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യ ഗായത്രി പറഞ്ഞ രസകരമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗായത്രി അനന്ത് നാഗിന് അവാർഡ് ലഭിച്ച വിവരം അറിയുന്നത് . ഉടൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി കാര്യം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അത് വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന അനന്ത് നാഗ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ‘വ്യാജ വാർത്ത’ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.
“പിന്നെ, അനന്ത് നാഗ് എഴുന്നേറ്റു വന്നപ്പോഴേയ്ക്കും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളും പത്രക്കുറിപ്പും വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന്, അഭിനന്ദന ഫോൺ കോളുകളുടെ ഒരു പ്രളയം തന്നെ ആയിരുന്നു,” എന്നും ഗായത്രി പറഞ്ഞു.
ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മറ്റാരുടെയും പാത പിന്തുടർന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്റേതായ ഒരു അതുല്യ പാത കെട്ടിപ്പടുത്തു. വ്യത്യസ്തമായ പാത പിന്തുടർന്നെങ്കിലും കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു.”- എന്നും അവർ പറയുന്നു.