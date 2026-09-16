ന്യൂദൽഹി : ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ സാമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകരണ സഹമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവാലെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് യാതൊരു ഫീസും ചുമത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റുമാണ് എന്ന് അത്താവാലെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് സംസാരിക്കവേ, കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച അത്താവാലെ, ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താനോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ സർക്കാരിന് നിലവിൽ ഒരു നിർദ്ദേശവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
” 2,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ചുമത്തുന്നത് സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നു . രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ആരോപണം തെറ്റാണ്. നിലവിൽ, ഏതെങ്കിലും ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താനോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കേസും സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലില്ല,” – അത്താവാലെ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബിസിനസുകൾക്ക് ഒരു ഭാരവും വരുത്തില്ലെന്നും അത്താവാലെ പറഞ്ഞു.
“മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് തീരുമാനങ്ങളും സർക്കാർ എടുക്കും, പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ സമീപനം ഒരിക്കലും വ്യാപാരികളെയും ബിസിനസുകാരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല” – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ വിദേശശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണെന്ന ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അത്തേവാലെ, മോദി സർക്കാർ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ലോകമെമ്പാടും സ്വതന്ത്രവും സന്തുലിതവുമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.