പത്തനംതിട്ട: ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് സൗരോര്ജ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഭാരതം മാറിയപ്പോള്, അതില് പങ്കാളിയാകാതെ മാറി നിന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയതെന്ന് നിഗമനം. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ മാത്രമാണ് കേരളം ഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്താല് മഴ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തില് പാരമ്പര്യേതര ഊര്ജ സ്രോതസുകളെ ആശ്രയിക്കാന് കേരളം മടിച്ചുനിന്നാല് ഊര്ജ്ജപ്രതിസന്ധി ഇനിയും രൂക്ഷമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. സോളാര് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില് രാജ്യത്ത് 12-ാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളമിപ്പോള്. പത്തുവര്ഷം മുമ്പ് ആര്യാടന് മുഹമ്മദ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള് ഇടുക്കി ജലസംഭരണിയില് ഫ്ളോട്ടിംഗ് സോളാര് പാനലുകള് സ്ഥാപിച്ച് 7,000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് സോളാര്-സരിത വിവാദവും കെഎസ്ഇബിയുടെ അനാസ്ഥയും പദ്ധതിക്ക് തടസമായി. പിന്നീടുവന്ന പിണറായി സര്ക്കാര് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് ശ്രമിച്ചതുമില്ല.
കേരളം നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിച്ചിട്ടും കേന്ദ്രനയത്തിന്റെ മികവുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ആഭ്യന്തര സൗരോര്ജ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം 2508 മെഗാവാട്ടായി വര്ധിച്ചതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘പിഎം സൂര്യ ഘര് മുഫ്ത് ബിജിലി യോജന’യിലൂടെ മാത്രം 2036 മെഗാവാട്ട് സോളാര് വൈദ്യുതിയാണ് പുരപ്പുറങ്ങളില് നിന്നും കേരളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ഇതില് ഒരു പങ്കുമില്ല. നിലത്തു സ്ഥാപിച്ച സോളാര് പാനലില് നിന്നും ഫ്ളോട്ടിങ് സോളാര് പാനലില് നിന്നുമാണ് ശേഷിച്ച വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത്. കായംകുളം നാഷണല് തെര്മല് പവര് കോര്പറേഷന്റെ ഫ്ളോട്ടിങ് സോളാര് പ്ലാന്റില് നിന്നും 101.6 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കേന്ദ്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുടെ 22% സോളാറിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാല് സോളാര് വൈദ്യുതി രാത്രിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ബാറ്ററി സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാന് പോലും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ശ്രമിച്ചില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത പീക്ക് സമയങ്ങളില് 4,800 മെഗാവാട്ട് മുതല് 5,300 മെഗാവാട്ട് വരെയാണ്. ഈ മാസത്തെ കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ശരാശരി പ്രതിദിന പീക്ക് ഡിമാന്ഡ് 5,000 മെഗാവാട്ടിന് മുകളിലാണ്. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ ആവശ്യത്തിന്റെ 25-30% വൈദ്യുതി മാത്രമെ കേരളത്തില് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളു. ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളില് നിന്ന് 2066 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല് 2500 മെഗാവാട്ട് സോളാര് വൈദ്യുതിയാണ് വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിലൂടെ കേരളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര പുനരുപയോഗ ഊര്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഭാരതത്തിന്റെ സോളാര് വൈദ്യുത ഉത്പാദനം 1,68,040 മെഗാവാട്ടാണ്. 2014-ല് ഇത് വെറും 3,000 മെഗാവാട്ട് മാത്രമായിരുന്നു.
വലിയ സോളാര് പാര്ക്കുകളില് നിന്നും 1,23,990 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഭാരതം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച റൂഫ്ടോപ് സോളാര് പാനലുകളില് നിന്നും 32,590 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയും ഹൈബ്രിഡ് പ്രോജക്റ്റുകളില് നിന്നും 4,830 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സോളാറില് നിന്ന് 6,630 മെഗാവാട്ടാണ് ഉത്പാദനം.