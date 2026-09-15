തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി നേതാവ് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ മകളും നടിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ അഹാന കൃഷ്ണയും ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവിയും വിവാഹിതരായി. അഹാന തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.
സെപ്റ്റംബർ 13നായിരുന്നു വിവാഹം. ചിത്രങ്ങൾ അഹാന കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കിട്ടു. 20-ാം വയസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഇരുവരും 30-ാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതരായതിന്റെ സന്തോഷം നടി പങ്കിട്ടു. ഉറ്റ സുഹൃത്തും കാമുകനും ജീവിതപങ്കാളിയും ആത്മസുഹൃത്തും ആശ്വാസവുമായിരുന്ന നിമിഷ് രവി ഇപ്പോൾ ഭർത്താവായതിന്റെ സന്തോഷവും താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. അഹാന സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഇങ്ങിനെ: “എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, കാമുകൻ, പങ്കാളി, ആത്മമിത്രം, ആശ്വാസം പകരുന്ന കൂട്ട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ- ഒപ്പം ഇപ്പോഴെന്റെ ഭർത്താവും! നിന്നോടൊപ്പമുള്ളപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ശാന്തമായും താളാത്മകമായും കൃത്യമായ താളത്തിലും മിടിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രായമാവണം, നമുക്ക് മാത്രമായൊരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കണം. ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിനുശേഷവും ഒരേ ടീമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.” ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അഹാന കുറിച്ചു.
നിമിഷും അഹാനയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും ഇരുവരും പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും കുറച്ചകാലങ്ങളായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സെപ്റ്റംബർ 13 ന് വിവാഹിതരായി. സെപ്റ്റംബർ 13ന് താജ് കോവളത്ത് ആരംഭിച്ച വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന ഒന്നാണ്.
ലോകയാണ് അഹാന കൃഷ്ണ അവസാനം എത്തിയ സിനിമ. ചിത്രത്തിൽ കാമിയോ വേഷത്തിലായിരുന്നു അഹാന എത്തിയത്. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചത് നിമിഷ് രവിയാണ്. അതേസമയം അഹാന കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത മ്യൂസിക് വീഡിയോ അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. നിമിഷ് രവിയാകട്ടെ തന്റെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോള്. നിരവധി ബോക്സോഫീസ് ഹിറ്റ് മൂവികള്ക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് നിമിഷ് രവിയാണ്.