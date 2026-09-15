ബെംഗളൂരു: ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കണമെന്ന കർണാടക സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബിജെപി ഇന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 19 വരെയാണ് വിവിധ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ 224 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന പദയാത്രകൾ നടത്താനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. തുടർന്ന് തഹസിൽദാർമാരെയും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാരെയും കണ്ട് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകും.
വന്ദേമാതരം ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ ആലപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങളിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി.വൈ. വിജയേന്ദ്രയുടെ നിലപാട്. വന്ദേമാതരം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് വലിയ പ്രചോദനം നൽകിയ ദേശീയ ഗാനമാണെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാരിന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആറ് ഖണ്ഡങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക പതിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് വിരുദ്ധമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ ആദ്യ രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം.
അതേസമയം, രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, ഗവർണർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആറ് ഖണ്ഡങ്ങളും ആലപിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലാണ് ആദ്യ രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കാനുള്ള നിർദേശം.
വന്ദേമാതരം വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പൊതുജനാഭിപ്രായം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ പദയാത്രയിലൂടെ ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളിലൊന്നായി ഈ പ്രതിഷേധം മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.