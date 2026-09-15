തിരുവനന്തപുരം: മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും ജന്മഭൂമി റെസിഡന്റ് എഡിറ്ററുമായിരുന്ന കെ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ അനുസ്മരിച്ച് തലസ്ഥാനം. സുഹൃത്തുക്കള്, സഹപ്രവര്ത്തകര്, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിരവധി പേര് പങ്കെടുത്ത അനുസ്മരണ യോഗത്തില് എല്ലാവര്ക്കും പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആദരവും ലാളിത്യത്തിന്റെയും ഓര്മകള്. വേദിയില് നിറഞ്ഞുനിന്നത് ഒരു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന്റെ ജീവിതം മാത്രമായിരുന്നില്ല, സമൂഹത്തോടു ചേര്ന്നുനിന്ന വലിയ മനസിന്റെ ഓര്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയായിരുന്നു. അയ്യന്കാളി ഹാളില് നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയില് ജന്മഭൂമി എംഡി എം. രാധാകൃഷ്ണന് അധ്യക്ഷനായി.
ആശയങ്ങള് അക്ഷരങ്ങളായി കടലാസിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള അപാരമായ കഴിവിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ അച്ചടക്കം ജീവിതാവസാനം വരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെന്ന് വി. മുരളീധരന് എംഎല്എ പറഞ്ഞു. തന്റെ ഭാഷാപരമായ കഴിവിന്റെയടിസ്ഥാനത്തില് മാധ്യമ രംഗത്ത് ഉയര്ന്ന താരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാര്ത്തകളില് പക്ഷപാതിത്വം കാണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വി. മുരളീധരന് എംഎല്എ അനുസ്മരിച്ചു.
ആശയത്തോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സമര്പ്പണ മനോഭാവം കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ പരിമിതികളെയും മറികടന്ന ഒരു പൊതുപ്രവര്ത്തകനും പത്രപ്രവര്ത്തകനുമായിരുന്നു കെ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് എന്ന് ജന്മഭൂമി എംഡി എം. രാധാകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
ജന്മഭൂമിയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്ന ലീലാ മേനോന് അന്തരിച്ചതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പത്രാധിപര് വേണം എന്നുള്ള ചര്ച്ച വന്നപ്പോള്, സ്വാഭാവികമായും കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റ പേരാണ് മുന്നില് വന്നത്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകാരണം കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് അതിന് തയാറായില്ല. തയാറായിരുന്നെങ്കില് ജന്മഭൂമിയുടെ പത്രാധിപര് എന്ന പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുമായിരുന്നു. വളരെ സമര്പ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി സമൂഹത്തെ സേവിച്ച, എല്ലാവരും മാതൃകയാക്കാവുന്ന സ്വയംസേവകനും പൊതുജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെന്നും എം. രാധാകൃഷ്ണന് അനുസ്മരിച്ചു.
ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന്, മുന്എംപി പന്ന്യന് രവീന്ദ്രന്, തിരുവനന്തപുരം മേയര് വി.വി. രാജേഷ്, മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാവ് കെ. രാമന്പിള്ള, കേന്ദ്ര സര്വകലാശാല മുന് വിസി ഡോ.ജി. ഗോപകുമാര്, ബിജെപി ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതി അംഗം കുമ്മനം രാജശേഖരന്, സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്.സുരേഷ്, ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സി.വി ജയമണി, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആര്.വി ബാബു, ജനം ടിവി എം.ഡി ചെങ്കല് രാജശേഖരന്, മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരായ ഗൗരിദാസന്നായര്, സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം, ആര്. അജിത്കുമാര്, ജോണ് മുണ്ടക്കയം, ജി.കെ. സുരേഷ്ബാബു, പി.ജി. സുരേഷ്കുമാര്, എസ്.അനില്, പത്രപ്രവര്ത്തകയൂണിയന് സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം സുരേഷ് വെള്ളിമംഗലം, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷില്ലര് സ്റ്റീഫന്, തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പി.ആര്. പ്രവീണ് തുടങ്ങിയവര് സംസാരിച്ചു.