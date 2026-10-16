ന്യൂഡൽഹി : പാറ്റാ പാർട്ടിയുടെ തിരംഗ മാർച്ചിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് . പാലിക ബസാറിലെ വ്യാപാരികളാണ് പാറ്റാ പാർട്ടിയ്ക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത് . പ്രതിഷേധങ്ങൾ വ്യാപാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇവിടെ ആരെയും കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ഡൽഹി പോലീസിനെയും പിന്തുണച്ചും അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രതിഷേധങ്ങൾ കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് അവരുടെ വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. മാർക്കറ്റിന് പ്രതിദിനം ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഖാൻ മാർക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം സിജെപിയുടെ ‘ലഹാര ദോ തിരംഗ’ പ്രതിഷേധത്തിന് ഡൽഹി പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കരുതെന്ന് നിർദേശിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്കെയ്ക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ സെക്ഷൻ 163 പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെന്നും തിരംഗ യാത്രയ്ക്ക് എൻഡിഎംസിയിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ദിപ്കെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് പോയാൽ അത് സെക്ഷൻ 163 ന്റെ ലംഘനമാകുമെന്നും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.