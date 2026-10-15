ചിക്കാഗോ: ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അറോറയിലെ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൂട്ടവെടിവെപ്പിന് പദ്ധതിയിട്ട 19 വയസ്സുകാരൻ പാപോരാക്കിസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. താൻ ഒരു ‘വെളുത്ത വർഗ മേധാവിത്വത്തിന് വാദിക്കുന്ന ഒരു നിയോനാസി’ യാണെന്ന് സ്വയം വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിയുടെ തോക്ക് തകരാറിലായതിനെത്തുടർന്ന് (ഗൺ ജാം) പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പാലറ്റൈനിലെ ഇയാളുടെ വീടിന് പുറത്തുവെച്ച്, സഹപ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് അലക്സാന്ദ്രോസ് പാപോരാക്കിസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഭാരതീയർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കുമെതിരെ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖ തയ്യാറാക്കിയ പാപോരാക്കിസിനെ ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഭീകരവാദപരമായ ഭീഷണി മുഴക്കിയതിനും നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചതിനുമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കുറ്റം സമ്മതിച്ചു
അറോറയിലെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെടിവെപ്പിന് ശ്രമിച്ചെന്നും, തോക്ക് തകരാറിലായതിനാൽ പദ്ധതി നടന്നില്ലെന്നും പാപോരാക്കിസ് സമ്മതിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്; ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അവിടുത്തെ അധികൃതർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇയാളോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാപോരാക്കിസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഇയാളെ റോളിംഗ് മെഡോസിലെ കൗണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഒക്ടോബർ 30ന് വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം. അതുവരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ആയുധങ്ങൾ വീട്ടിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു
പാലറ്റൈൻ പോലീസ് മേധാവി വില്യം നോർഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു റൈഫിൾ, നിറച്ച മാഗസിനുകൾ, നൂറുകണക്കിന് വെടിയുണ്ടകൾ, ബോഡി ആർമർ (ശരീര സംരക്ഷണ കവചം) എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. ഇവയിൽ വെളുത്ത വർഗ മേധാവിത്വവാദികളുടെ തീവ്രവാദ ചിഹ്നങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു.
‘ഈ ഭീഷണിയുടെ ഗൗരവം എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല,’ എന്ന് നോർഡ് പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഞായറാഴ്ച പാപോരാക്കിസ് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകന് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശം അയച്ച് തന്നെ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ, താൻ കൂട്ടവെടിവെപ്പിന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ട്രിഗർ വലിച്ചപ്പോൾ തോക്ക് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നും ഇയാൾ സഹപ്രവർത്തകനോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് അതിവേഗം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് സഹപ്രവർത്തകർ
വിവരമറിഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകൻ മൗണ്ട് പ്രോസ്പെക്റ്റിലെ പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും, അവർ ഈ വിവരം പാലറ്റൈൻ അധികൃതർക്ക് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. പാപോരാക്കിസ് താൻ ടാക്റ്റിക്കൽ വെസ്റ്റ് (പ്രത്യേക സുരക്ഷാ വസ്ത്രം) ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും, ‘എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോരാടി: അഥവാ അറോറ ഷൂട്ടറുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ’ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള എട്ടു പേജുള്ള ഒരു ‘മാനിഫെസ്റ്റോ’യുടെ പകർപ്പും തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമായി പങ്കുവെച്ചു.
ഭാരത വംശജർക്കും ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിനുമെതിരായ വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ‘മാനിഫെസ്റ്റോ’ എന്ന് കോടതി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിയുന്നത്ര ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം താനും മരിക്കുമെന്ന് ഇയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പറയുന്നു.
രണ്ടു വർഷത്തെ പദ്ധതി
രണ്ടു വർഷമായി പാപോരാക്കിസ് ഈ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
നോർഡ് പറഞ്ഞു, ‘ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ വായിച്ചപ്പോൾ, അതിൽ ചില തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളും അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും കാണാം; കൂട്ടക്കൊലകളെക്കുറിച്ചും, എങ്ങനെയാണ് ഈ വെടിവെപ്പ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.’