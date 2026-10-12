ന്യൂദല്ഹി : തന്റെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില്, ബിജെപി പാര്ലമെന്റ് അംഗവും നടിയുമായ കങ്കണ റണാവത്തിനെതിരായ വ്യാജ വാര്ത്തകളും അശ്ലീല ഓണ്ലൈന് ഉള്ളടക്കവും പിന്വലിക്കാന് ദല്ഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ഉള്ളടക്കങ്ങള് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില് നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമിന്റെയും ഉടമസ്ഥരായ മെറ്റയോട് കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചത്.
അത്തരം ഉള്ളടക്കം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്റര്നെറ്റ് സേവന ദാതാക്കള്ക്കും ടെലികോം സേവന ദാതാക്കള്ക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിനും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വകുപ്പിനും കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഹര്ജി ഇനി ഫെബ്രുവരി 3 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.