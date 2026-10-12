ന്യൂഡൽഹി ; എസ് ഐ ആറിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജിയ്ക്കായിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കോൺഗ്രസ് മുറവിളി കൂട്ടിയിരുന്നത് . എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനെയും ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുകയാണ് .
ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കുറിച്ച് “ഇത് എന്റെ വിഷയമല്ല” എന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് . മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. ഇതിന് കോൺഗ്രസ് കേരളഘടകമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
“പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യകാന്ത്, ക്രമസമാധാനപാലനം നിങ്ങളുടെ മേഖലയല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജിവയ്ക്കൂ. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും” എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയതോടെ കോൺഗ്രസ് പോസ്റ്റ് മുക്കുകയും ചെയ്തു .
ഈ പോസ്റ്റിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു മറുപടിയും നൽകി. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ, കോൺഗ്രസിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ജുഡീഷ്യറിയാണെന്ന് താൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എല്ലാ “ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങളും” ഒത്തുചേരുകയാണെന്നും എല്ലാ ദേശസ്നേഹികളായ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നിക്കുമെന്നും റിജിജു പറഞ്ഞു.