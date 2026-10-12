ന്യൂഡൽഹി : ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ ഇനി പ്രതിഷേധങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് . പകരം രാംലീല മൈതാനം, ബുരാരി മൈതാനം, കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സിബിഡി ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവ പ്രകടനങ്ങൾക്കും റാലികൾക്കുമായി വിട്ടു നൽകും . ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഡൽഹി പോലീസ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. നിലവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം .
ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ അനുരാഗ് കുമാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അടക്കം ഉണ്ടാകും. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തർ രാജ്യത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും പ്രകടനങ്ങളുടെയും പൊതു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി പണ്ടേ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു
ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തർ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് . പാർലമെന്റിനും പ്രധാന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമീപമായതിനാൽ, ജന്തർ മന്തറിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാജ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ദേശീയ ചർച്ചയുടെയും ഭാഗമായി മാറുമായിരുന്നു.