ലഖ്നൗ: 19 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കായുള്ള വിനു മങ്കാദ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് സൗരാഷ്ട്രയോട് തോൽവി. രണ്ട് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു സൗരാഷ്ട്രയുടെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം 50 ഓവറിൽ 240 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ സൗരാഷ്ട്ര 48.4 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി.
കേരളം 50 ഓവറിൽ 240/10, സൗരാഷ്ട്ര 48.4 ഓവറിൽ 243/8
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഓപ്പണർ കെ.ആർ. രോഹിതിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് കേരളത്തിന് മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ചു. നാല് റൺസെടുത്ത അർജുൻ ഹരി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങിയെങ്കിലും കെ.ആർ. രോഹിതും സംഗീത് സാഗറും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 95 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രോഹിത് 70ഉം സംഗീത് 25ഉം റൺസെടുത്തു. 45 പന്തുകളിൽ ഏഴ് ഫോറും നാല് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു രോഹിതിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. എന്നാൽ 16 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീണത് കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹൃഷികേശ് മൂന്നും മാനവ് കൃഷ്ണ പൂജ്യത്തിനും പുറത്തായി. തുടർന്ന് അമയ് മനോജും തോമസ് മാത്യുവും ഇഷാൻ കുനാലും ചേർന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്കോർ 240ൽ എത്തിച്ചത്. അമയ് 38ഉം തോമസ് 33ഉം ഇഷാൻ 20ഉം റൺസെടുത്തു. സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ധാർമ്മിക് ജസാനിയും വത്സൽ പട്ടേലും ജയ് റവല്യയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന ദർഷ് വദ്നഗ്രയും ആര്യൻ സവ്സാനിയും ചേർന്നാണ് ടീമിനെ കരകയറ്റിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 64 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദർഷ് 31ഉം ആര്യൻ 58ഉം റൺസ് നേടി. ഇരുവരും അടുത്തടുത്ത ഇടവേളകളിൽ പുറത്തായെങ്കിലും യുവ് രാജ് വഗേലയുടെയും വത്സൽ പട്ടേലിന്റെയും ഇന്നിങ്സുകൾ സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി. അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ യുവ് രാജിനെയും (37) സൗരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റൻ മോഹിത് ഉൾവയെയും (2) പുറത്താക്കി ബൗളർമാർ കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും മറുവശത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന വത്സൽ പട്ടേൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. 34 പന്തുകളിൽ 45 റൺസുമായി വത്സൽ പുറത്താകാതെ നിന്നു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി ലെറോയ് ജോക്വിൻ ഷിബുവും ദേവഗിരിയും ഇഷാൻ കുനാലും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി