ന്യൂദൽഹി: 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിൽ മികച്ച വിൽപ്പന വളർച്ചയുമായി പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കൾ. ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ, കിയ ഇന്ത്യ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് എന്നിവയുടെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ടൊയോട്ടയ്ക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ 28,218 വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന
ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ (ടി.കെ.എം.) 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ 28,218 വാഹനങ്ങൾ വിറ്റു. ഇതിൽ 25,027 എണ്ണം ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും 3,191 എണ്ണം കയറ്റുമതിയിലുമാണ് വിറ്റത്.
2026 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഒൻപത് മാസക്കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വിൽപ്പന 2,94,914 യൂണിറ്റിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ വിറ്റ 2,72,824 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എട്ട് ശതമാനമാണ് വളർച്ച. ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന ഒൻപത് ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,69,619 യൂണിറ്റിലെത്തി. അതേസമയം, കയറ്റുമതി രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 25,295 യൂണിറ്റായി.
കിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന; 41 ശതമാനം വളർച്ച
സെപ്റ്റംബറിൽ 32,017 വാഹനങ്ങൾ വിറ്റ കിയ ഇന്ത്യ, രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ വിറ്റ 22,700 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 41 ശതമാനമാണ് വളർച്ച.
2026 ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മൂന്നാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന 89,259 യൂണിറ്റായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിലെ 64,443 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 38.5 ശതമാനം വർധനയാണിത്.
ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കിയയുടെ മൊത്തം വിൽപ്പന 2,53,008 യൂണിറ്റിലെത്തി. 2025ലെ ഇതേ കാലയളവിലെ 2,06,582 യൂണിറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 22.5 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കമ്പനി നേടിയത്.
സെൽറ്റോസ്, സോണറ്റ് മോഡലുകളാണ് വിൽപ്പനയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. സിറോസ് ഇ.വി. ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളോടുള്ള ഉപഭോക്തൃ താൽപര്യവും വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായകമായതായി കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 40 ശതമാനം വളർച്ച
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് ലിമിറ്റഡ് 2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലായി 2,01,723 വാഹനങ്ങൾ വിറ്റു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,44,397 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 40 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കൈവരിച്ചത്.
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം പാസഞ്ചർ വാഹന വിൽപ്പന 70,210 യൂണിറ്റായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ 60,907 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 15 ശതമാനം വർധനയാണിത്. ഇതിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിൽപ്പന 68,810 യൂണിറ്റും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിൽപ്പന 1,400 യൂണിറ്റുമാണ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.
പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളുടെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കമ്പനികൾ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനവും കാലയളവും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.