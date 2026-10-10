ന്യൂദൽഹി : കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ വന്ന ഡൽഹി പൊലീസുകാർക്ക് മുന്നിൽ അഭിജിത് ദീപ്കെയുടെ ഷോ ഓഫ് . ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയ സിജെപി സ്ഥാപകരായ അഭിജിത് ദിപ്കെ, സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രങ്ക എന്നിവരെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു .
തുടർന്ന് ഇവരെ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 9 ൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ബസിൽ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തയുടനെ ഡൽഹി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിൽ എത്തുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അതിൽ അഭിജീത് ദീപക് “ ഞങ്ങളെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ്. വന്ന് ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു.” എന്ന് പൊലീസിനോട് പറയുന്നത് കാണാം . എന്നാൽ ഇത് അറസ്റ്റൊന്നുമല്ലെന്നും, ദയവായി സഹകരിക്കണമെന്നും പൊലീസുകാർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ലെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകി.
മറ്റൊരു നേതാവകട്ടെ ‘ വനിതാ പൊലീസ് എന്തിനാണ് വന്നതെന്നും, ഇവിടെ മെയിൽ പൊലീസ് ഇല്ലേയെന്നുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.