തൃശൂര്: ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ കേരള കോണ്ഗ്രസ് കൂട്ടയടിക്കിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസുകാരെ ചായക്കെറ്റില് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞവര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കേരള കോണ്ഗ്രസ് , യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് പ്രവര്ത്തകരായ 10 പേര്ക്കെതിരെയാണ് കേസ്.
കൃത്യനിര്വഹണം തടസപ്പെടുത്തിയതിനും ലഹളയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതിനുമാണ് കേസ്. തിളച്ച ചായവീണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പൊളളലേറ്റിരുന്നു.തോമസ് ഉണ്ണിയാടന് ഇല്ലാതെ യോഗം വിളിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് പ്രവര്ത്തകര് എത്തിയതോടെയാണ് സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയത്.തോമസ് ഉണ്ണിയാടന് എംഎല്എയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിര്ക്കുന്നവരും തമ്മിലായിരുന്നു സംഘര്ഷം. യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് നല്കാന് എത്തിച്ച ചൂടുചായ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മേല് ഒഴിച്ചു. പ്രവര്ത്തകരെ പിടിച്ചുമാറ്റാനെത്തിയ പൊലീസുകാര്ക്ക് മേലും ചൂടുചായ വീണു.
കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജില്ലാ സൗഹൃദവേദി എന്ന പേരില് തോമസ് ഉണ്ണിയാടന് സ്വീകരണം നല്കുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം തൃശൂരില് തന്നെ യോഗം ചേര്ന്നത്. ഇവിടേക്ക് എതിര് വിഭാഗവും എത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് വാക്കേറ്റം കയ്യാങ്കളിയില് എത്തുകയായിരുന്നു.തോമസ് ഉണ്ണിയാടന്റെ നിയമസഭാംഗത്വത്തിന്റെ 25ാം വാര്ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വീകരണമെന്നായിരുന്നു സംഘാടകര് പറഞ്ഞത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട എംഎല്എയും കേരള കോണ്ഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി ഉപനേതാവുമായ തോമസ് ഉണ്ണിയാടന് മന്ത്രിപദവിയോ ഭരണമുന്നണി ചീഫ് വിപ്പ് പദവിയോ നല്കാത്തതില് അതൃതപ്തിലാണെന്ന് അണിയറ വര്ത്തമാനമുണ്ട്.