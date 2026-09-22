കൊച്ചി: എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവുമായിരുന്ന അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഹർജി എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
പരസ്യവിചാരണ നടക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും സാക്ഷിമൊഴികൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികൾ വാദിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ, മാധ്യമങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ പ്രതികളുടെ ആവശ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജി. മോഹൻരാജ് കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു. കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം നൽകാനാകില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിചാരണ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അവകാശമാണെന്നും, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയാൽ പോലും ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസിന് സാധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് കോടതി കേസിന്റെ വിചാരണ പരസ്യമായി തന്നെ നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. 2018 ജൂലൈ 2-നാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വച്ച് അഭിമന്യു കുത്തേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസിൽ ആകെ 16 പ്രതികളാണുള്ളത്. സംഭവത്തിന് 8 വർഷത്തിനു ശേഷം ഒക്ടോബർ 15-നാണ് കേസിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നത്.