അമൃതപുരി: സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മാതാ അമൃതാനന്ദമയിദേവി നടത്തുന്ന കാരുണ്യ-സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മാതൃകാപരവും അഭിമാനകരവുമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്. വിശ്വസേവാദിനാഘോഷ ചടങ്ങില് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി.
മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാന് പണവും ഭക്ഷണവും സഹായങ്ങളും കൊണ്ട് സാധിക്കും. എന്നാല് ആന്തരിക ദാരിദ്ര്യം മാറ്റണമെങ്കില് മനുഷ്യരില് സ്നേഹവും ഈശ്വരവിശ്വാസവും മൂല്യങ്ങളും വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും മാറ്റാനാണ് അമ്മയുടെ ഓരോ കര്മ്മപദ്ധതികളും, ഉപരാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കി.
നേപ്പാളില് മിന്നല് പ്രളയം ദുരന്തം വിതച്ച മേഖലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം നല്കുന്ന രണ്ട് കോടി രൂപ നേപ്പാള് അംബാസിഡര് ഡോ. സുരേന്ദ്ര ഥാപയ്ക്ക് കൈമാറി. തൃശൂര് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും കടല്ക്ഷോഭത്തെ തുടര്ന്ന് കൊല്ലം നീണ്ടകരയിലും തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിലുമുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തില് മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തിനുമുള്ള ധനസഹായവും കൈമാറി.
അമൃത ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തുന്ന സൗജന്യ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകള് ഉള്പ്പടെയുള്ള ചികിത്സാസഹായത്തിന് അര്ഹരായവര്ക്കുള്ള സാക്ഷ്യപത്രവും മഠത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹായവും, പിറന്നാള് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സമൂഹവിവാഹത്തില് പങ്കെടുത്തവര്ക്കുള്ള സ്വര്ണാഭരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു.
മഹാമണ്ഡലേശ്വര് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി, രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിലെ സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദ, സ്വാമി സത്സ്വരൂപാനന്ദ, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി, ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്ലേക്കര്, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ മോഹന് റാവു നായിഡു, സുരേഷ് ഗോപി, നേപ്പാള് അംബാസഡര് സുരേന്ദ്ര ഥാപ, എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്, നിയമസഭാ സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ഷാനിമോള് ഉസ്മാന്, മന്ത്രിമാരായ എം. ലിജു, പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, ബിന്ദുകൃഷ്ണ, മോന്സ് ജോസഫ്, എംപിമാരായ എന്.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്, ശശി തരൂര്, എംഎല്എമാരായ ബി.ബി. ഗോപകുമാര്, സി.ആര്.മഹേഷ്, നേപ്പാള് എംബസി സാമ്പത്തിക കാര്യമന്ത്രി താരാനാഥ് അധികാരി എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
അമ്മയുടെ കാര്മ്മികത്വത്തില് 25 പേരുടെ സമൂഹവിവാഹവും നടന്നു. ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാമി തുര്യാമൃതാനന്ദപുരി രചിച്ച ശിവം സുന്ദരം അടക്കം മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങള് പ്രകാശനം ചെയ്തു. അമ്മയുടെ 73-ാം പിറന്നാള് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റല് വകുപ്പ് പുറത്തിയ പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പ് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര് ജനറല് അമിതാഭ് സിങ് അമ്മയ്ക്ക് നല്കി പ്രകാശനം ചെയ്തു. രാവിലെ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം വൈസ് ചെയര്മാന് സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദപുരിയുടെ സത്സംഗത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകള്ക്ക് തുടക്കമായത്. തുടര്ന്ന് ഗുരുപാദുക പൂജയും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണവും നടന്നു. ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷം മഹോത്സവത്തില് പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയ പതിനായിരങ്ങള്ക്ക് അമ്മ ദര്ശനം നല്കി.