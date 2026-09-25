കൊല്ലം: ഒഴിവുകള് പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത് നിയമന നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് ഇടപെടലുകള് തുടരുമ്പോഴും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളില് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പൊതുസേവനത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി പരാതി. റവന്യൂ, വിദ്യാഭ്യാസം, തദ്ദേശഭരണം, ആരോഗ്യസേവനം തുടങ്ങി ജനങ്ങള് നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന വിവിധ ഓഫീസുകളിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് സേവനങ്ങള് വൈകാന് കാരണമാകുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലും സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒഴിവുകള് അടിയന്തരമായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് ജൂലൈയില് സര്ക്കാര് നി ര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. ഒഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് നിര്ദേശമുണ്ടായി. സ്ഥിരം തസ്തികകളുടെ എണ്ണവും നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
അതേസമയം കൊല്ലം ജില്ലയില് പിഎസ്സി വഴിയുള്ള നിയമന നടപടികള് തുടരുകയാണ്. ഈ മാസം 23ന് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമന ഉപദേശം നല്കിയതായി പിഎസ്സി രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബര് 18ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എല്.പി. സ്കൂള് ടീച്ചര് തസ്തികയിലേക്കും സെപ്റ്റംബര് 11ന് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സര്വന്റ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എല്.പി. സ്കൂള് അസിസ്റ്റന്റ്/ടീച്ചര് തസ്തികകളിലേക്കും നിയമന ഉപദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബര് മാസത്തില് തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയില് ഡ്രൈവര് ഗ്രേഡ് 2/ഡ്രൈവര് കം ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യസേവന വകുപ്പിലെ ഫാര്മസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2 ഉള്പ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിലും നിയമന നടപടികള് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഒഴിവ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതുമുതല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, നിയമന ഉപദേശം, ജോലിയില് പ്രവേശനം എന്നിവ പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവരെയുള്ള കാലതാമസം ഓഫീസുകളില് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് തുടരാന് ഇടയാക്കുന്നു. വിരമിക്കല്, സ്ഥലംമാറ്റം, ദീര്ഘകാല അവധി, പുതിയ തസ്തികകള് അനുവദിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയവയും ഒഴിവുകള് വര്ധിക്കാന് കാരണമാകുന്നു.
കൊല്ലം താലൂക്ക്, കരുനാഗപ്പള്ളി, പുനലൂര്, കൊട്ടാരക്കര തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ റവന്യൂ ഓഫീസുകള് ഉള്പ്പെടെ ജനങ്ങള് നേരിട്ട് സേവനം തേടിയെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് സാധാരണക്കാരെയാണ് കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നത്. വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവിധ പെര്മിറ്റുകള്, ഭൂമി സംബന്ധമായ സേവനങ്ങള്, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികള്, പെന്ഷന് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്ക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നതായി പരാതിയുണ്ട്.
ഒഴിവുകള് യഥാസമയം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുകയും നിയമന നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്താല് മാത്രമേ നിലവിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാകൂവെന്നാണ് ആവശ്യം. ജില്ലാതലത്തില് ഓരോ വകുപ്പിലെയും അംഗീകൃത തസ്തികകള്, നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാര്, ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികകള്, താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.