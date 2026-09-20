മുംബൈ : മുംബൈ ലാല്ബാഗില് വിനായക ചതുര്ത്ഥി ആഘോഷത്തിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് എട്ടുവയസുകാരി ഉള്പ്പെടെ രണ്ടു പേര് മരിച്ചു. സംഭവത്തില് നിരവധി ആളുകള്ക്ക് പരിക്കേറ്റിറ്റുണ്ട്. കാലാചൗക്കി ദത്താറാം ലാഡ് മാര്ഗിലെ സാര്വജനിക ഉത്സവ് മണ്ഡലിന് സമീപം ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 2.20 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.
ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദേശത്ത് വലിയ തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയര്ഫോഴ്സ്, പോലീസ്, ബിഎംസി ഉദ്യോഗസ്ഥര് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ എട്ടുവയസ്സുകാരി രാഗിണി ഘന്ശ്യാം യാദവിനെ ഉടന് ലാല്ബാഗിലെ മസീന ഹോസ്പിറ്റലില് എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പരിക്കേറ്റ കിരണ് അക്ബര് നായിക് (19), തന്വി നര്ഷ് ഹന്ദെ (19), സാഹില് സന്ദീപ് താരെ (19), റൂഹി സിങ് (12) എന്നിവര് ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.