ന്യൂദല്ഹി : രാജ്യത്തെ ആകെ മൊബൈല് ഫോണ് ആവശ്യകതയുടെ 99.2 ശതമാനവും ഭാരതത്തില് തന്നെ നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ്,ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണന് .ന്യൂദല്ഹിയില് നടന്ന ‘പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഫോറം ഓഫ് ഇന്ത്യ – 2026’-ന്റെ പതിമൂന്നാമത് വാര്ഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 32 മുതല് 33 കോടി വരെ മൊബൈല് ഫോണുകള് ഭാരതത്തില് നിര്മ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തില് പ്രശസ്തമായ അഞ്ച് പ്രധാന മൊബൈല് ഫോണ് ബ്രാന്ഡുകള് രാജ്യത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഇവിടെ തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഉല്പ്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, ആഭ്യന്തര മൂല്യവര്ദ്ധനവ് കൂട്ടുക, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കരുത്ത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, ആഗോളതലത്തില് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ‘മൊബൈല് ഫോണ് നിര്മ്മാണ പദ്ധതി’ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.