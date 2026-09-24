നീലേശ്വരം (കാസര്കോട്): നീലേശ്വരം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് 2017ല് 99 വര്ഷത്തേക്ക് ലീസിന് നല്കിയ ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് പതിച്ചു നല്കി. ഇവിടെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2017 ആഗസ്റ്റ് 25ന് 298/2017 സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് പേരോല് വില്ലേജിലെ റി.സ. നമ്പര് 189/1 ല്പ്പെട്ട 7 ഏക്കര് ഭൂമി 2017 ആഗസ്റ്റ് 30ന് നീലേശ്വരം രജിസ്ട്രാര് ഓഫീസില് വെച്ച് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് പതിച്ച് നല്കിയത്.
100 രൂപയ്ക്ക് 99 വര്ഷത്തേക്കാണ് ജില്ലാ കളക്ടര് ചെയര്മാനായ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് ഭൂമി ലീസിന് നല്കിയത്. ഇതില് നീലേശ്വരം ഇടത്തോട് റോഡില് നിന്നും 100 മീറ്റര് അകലെയുള്ള വിദ്യാലയ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് 10 മീറ്റര് വീതിയില് റോഡും ഉള്പ്പെടുന്നു. അന്ന് കെട്ടിടവും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും നിര്മ്മിച്ചുവെങ്കിലും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് റോഡ് നിര്മ്മിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിനോ നഗരസഭക്കോ ആയിരുന്നു. എന്നാല് നഗരസഭക്ക് അന്ന് ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാലും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉടന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതിനാലും റോഡിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഭൂമിയില് അഞ്ചു മീറ്റര് വീതിയില് താല്ക്കാലിക റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാല് ഈ റോഡില് ഉള്പ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് പതിച്ചു നല്കിയത്.
കേരള മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയിലെ അന്തേവാസിക്ക് വേണ്ടി സൊസൈറ്റിയുടെ ശിപാര്ശ പ്രകാരമാണ് ഭൂമിപതിച്ചു നല്കിയത്. ഇവര് അപേക്ഷ നല്കിയത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് പിറകിലുള്ള ഭൂമി നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണത്രെ. എന്നാല് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെയും അധീനതയിലുള്ള ഭൂമി സ്വകാര്യവ്യക്തി പതിച്ച് വാങ്ങിയത്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് റോഡ് നിര്മ്മിക്കേണ്ട ഈ സ്ഥലത്താണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനവും ആരംഭിച്ചത്. ഈ ഭൂമി തിരിച്ചു നല്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം സ്പോണ്സറിങ് കമ്മറ്റി കണ്വീനര് പി. സുനില്കുമാര് ജില്ലാ കളക്ടര്ക്ക് നിവേദനം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലേക്കും തൊട്ടടുത്ത സഹകരണ കോളേജിലേക്കും പൊതുജനങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് പത്ത് മീറ്റര് വീതിയില് നവീകരിക്കാന് നീലേശ്വരം നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടതായി അറിയുന്നത്.