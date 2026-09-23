സാനോ: ആവേശം അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടുനിന്ന ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് ചരിത്ര ടി20 മത്സരത്തില് ജപ്പാനെതിരെ ഭാരതത്തിന് രണ്ട് റണ്സിന്റെ നിറംമങ്ങിയ വിജയം. മഴ മൂലം ഗ്രൗണ്ടിലെ ഈര്പ്പം കാരണം അഞ്ച് ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തില് ഭാരത സ്പിന്നര്മാരുടെ കൃത്യതയാര്ന്ന പ്രകടനമാണ് ടീമിനെ അട്ടിമറിത്തോല്വിയില് നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. പുരുഷ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് 200 വിജയങ്ങള് നേടുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഈ ജയത്തോടെ ഭാരതം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഭാരതത്തിന് നിശ്ചിത അഞ്ച് ഓവറില് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 32 റണ്സെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ജപ്പാന്റെ സ്പിന്നര്മാര്ക്ക് മുന്നില് ഭാരത ബാറ്റര്മാര് അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് പതറി. ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മ്മ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്ത്തന്നെ പുറത്തായപ്പോള് തൊട്ടടുത്ത ഓവറില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും കൂടാരം കയറി. ഇഷാന് കിഷനും തിളങ്ങാനായില്ല. 16 റണ്സ് നേടിയ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പോരാട്ടമാണ് ഭാരതത്തെ 30 കടത്തിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ജപ്പാന് അഞ്ച് ഓവറില് 33 റണ്സായിരുന്നു ജയിക്കാന് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഭാരത സ്പിന്നര്മാരായ അക്സര് പട്ടേല്, വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദര്, രവി ബിഷ്ണോയ് എന്നിവര് കളി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. അഞ്ച് ഓവറില് 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 30 റണ്സെടുക്കാനേ ജപ്പാന് സാധിച്ചുള്ളൂ.
അവസാന ഓവറില് അക്സര് പട്ടേല് എറിഞ്ഞ പന്തില് അമ്പയര് ആദ്യം വൈഡ് വിളിച്ചെങ്കിലും ശ്രേയസ് അയ്യരും അമ്പയര്മാരും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനം തിരുത്തിയത് മത്സരത്തില് നിര്ണായകമായി മാറി. ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഭാരതം രണ്ട് റണ്സിന്റെ നാടകീയ ജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.