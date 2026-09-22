ന്യൂദൽഹി: 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 22) ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയയിലുള്ള ഏകത നഗറിൽ വെച്ച് സമ്മാനിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു വിജയികൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കായി, ഡിഡി നാഷണൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പരിപാടി ഓൺലൈനായി കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും.
സാധാരണയായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന ചടങ്ങ് ഇത്തവണ ഏകതാ നഗറിൽ, ‘സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി’ക്ക് സമീപമായാണ് നടക്കുന്നത്. ദൽഹിക്ക് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങാണിത്. ഭാവിയിലെ ചടങ്ങുകളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളുടെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരും.
2024-ലെ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രരംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒത്തുചേരും. ഈ വർഷം ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ പ്രമുഖനായ മുതിർന്ന കന്നഡ നടൻ അനന്ത് നാഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2024-ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിനാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾ, അഭിനയമികവ്, സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. 2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളെയും ആ വർഷം നൽകിയ സംഭാവനകളെയും പരിഗണിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ. ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് യാമി ഗൗതം മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി.
‘ഭ്രമയുഗം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മമ്മൂട്ടിയും ‘ചന്ദു ചാമ്പ്യൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു. ‘അമരൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന് രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. ‘സ്വാതന്ത്ര്യ വീർ സവർക്കർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനായി രൺദീപ് ഹൂഡ. മികച്ച ജനപ്രിയ വിനോദ ചിത്രം (Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment) എന്ന പുരസ്കാരം ‘കൽക്കി 2898 എഡി’ നേടി.