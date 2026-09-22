റോം: ഇറ്റലിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്ന ബുർഖയും നിഖാബും നിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ. ഭരണകക്ഷിയായ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലിയുടെ യുവജന വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
സ്കൂളുകളിൽ ബുർഖയും നിഖാബും നിരോധിക്കുക, ക്ലാസ് മുറികളിലെ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിന് നിയമപരമായ പരിധി ഏർപ്പെടുത്തുക, സാരമായ സാമൂഹിക സംയോജന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധിത ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷാ ക്ലാസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമനിർമ്മാണ പാക്കേജ് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജ്യോർജിയ മെലോണി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഇറ്റാലിയൻ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരവും തുടർന്ന് നിയമമായി മാറുന്നതിനായി 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതിയും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പദ്ധതി എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്
സ്കൂളുകൾക്കുള്ളിൽ ബുർഖ (ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വസ്ത്രം), നിഖാബ് (കണ്ണുകൾ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള മുഖാവരണം) എന്നിവ ധരിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുഖം മൂടാത്ത ഹിജാബിന് ഈ നിരോധനമില്ല. ക്ലാസ് മുറികളിൽ അനുവദനീയമായ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരമാവധി എണ്ണത്തിന് നിയമപരമായ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു.
സ്കൂൾ സംവിധാനത്തിൽ ഭാഷാപരമായും അല്ലാതെയുമുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന വിദേശ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിതമായി ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇറ്റലിയിൽ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി എത്തുന്നവരും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളെ മാനിക്കുകയും ഭാഷ പഠിക്കുകയും സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കുകയും വേണമെന്ന് മെലോണി വ്യക്തമാക്കി.
കുടിയേറ്റത്തെ നേരിടാനുള്ള ഗൗരവകരമായ ഒരു മാർഗ്ഗമായാണ് അവർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.
പ്രാദേശിക ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികമായാൽ അത് സംയോജനത്തിന് പകരം അവഗണനയിലേക്കാണ് നയിക്കുകയെന്നും, തങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇറ്റാലിയൻ കുട്ടികൾ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമായി മാറരുതെന്നും മെലോണി വാദിച്ചു.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സാംസ്കാരികമായ വിഘടനവാദവും മതപരമായ തീവ്രവാദവും എന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതകൾക്കെതിരെയുള്ള വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ വിശാലമായ നീക്കങ്ങളുമായി ഈ നടപടികൾ ഒത്തുപോകുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ മുമ്പ് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മുഖംമൂടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, സാധാരണ സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ വിദേശ കുട്ടികൾക്ക് നിയമപരമായ പരിധി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി. അതേസമയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണ് (സർവ്വകലാശാലകളിൽ) അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥി പരിധികൾ ബാധകമാക്കാറുള്ളത്.