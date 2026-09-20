കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധഭൂമിയില് അര്ജുനന് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എതിര്വശത്ത് കാണുമ്പോള് മനസ്സില് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. ആയുധം താഴെവെച്ച് യുദ്ധത്തില്നിന്ന് പിന്മാറാന് അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോള് സാരഥിയായ കൃഷ്ണന് അര്ജുനന്റെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളെ കേള്ക്കുകയും, ജീവിതത്തിലെ കര്ത്തവ്യത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും കുറിച്ച് അവനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ കഥാസന്ദര്ഭം ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയില് ശരിയായത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നല്കുന്നത്.
കൃഷ്ണസന്ദേശം
എല്ലാ വഴികളും വ്യക്തമായി കാണുന്ന സമയത്തല്ല തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്; ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയിലും കര്ത്തവ്യം തിരിച്ചറിയാന് പഠിക്കണം.
ജീവിതത്തില് ചില തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തമായ ശരിയും തെറ്റും ഉണ്ടാകില്ല. ഓരോ വഴിക്കും അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. അപ്പോള് വികാരങ്ങള് മാത്രം നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അപകടകരമായേക്കാം.
ജീവിതസ്പര്ശം
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കുരുക്ഷേത്രങ്ങള് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
ഒരു ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണോ തുടരണമോ?
ഒരു ബന്ധത്തില് തുടരണമോ അകന്നുപോകണമോ?
കുടുംബത്തിന്റെ ഇഷ്ടം കേള്ക്കണോ സ്വന്തം സ്വപ്നം
പിന്തുടരണമോ?
സത്യത്തിനുവേണ്ടി നില്ക്കുമ്പോള് ചിലരെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാല് എന്തുചെയ്യണം?
ഇത്തരം സന്ദര്ഭങ്ങളില് മനസ്സ് പല ദിശകളിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടും.
ചിലപ്പോള് നമ്മള് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാന് പോലും ഭയപ്പെടും. കാരണം അതിന്റെ ഫലം മറ്റുള്ളവരെ ബാധിച്ചേക്കാം. എന്നാല് എല്ലാവരെയും ഒരേസമയം സന്തോഷിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചാല്, ഒടുവില് നമ്മള് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയേക്കാം.
അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിന് മുമ്പ് ചില ചോദ്യങ്ങള് സ്വയം ചോദിക്കാം:
”എനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം?” എന്നതിനു പുറമെ
”എന്താണ് ശരി?”
”എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്?”
”ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഫലം ആരെയെല്ലാം ബാധിക്കും?”
എന്നും ചോദിക്കാം.
വികാരങ്ങള് പ്രധാനമാണ്. എന്നാല് വികാരങ്ങള് മാത്രം ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ നിശ്ചയിക്കുമ്പോള് ചിലപ്പോള് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം. അതുപോലെ, വികാരങ്ങളെ പൂര്ണ്ണമായി അടിച്ചമര്ത്തുന്നതും ശരിയല്ല.
വിവേകവും വികാരവും തമ്മില് ഒരു സമതുലനം കണ്ടെത്തുകയാണ് പക്വത.
അര്ജുനന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം അവന്റെ ദൗര്ബല്യത്തിന്റെ അടയാളമല്ല. വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ മുന്നില് നില്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ മനോഭാവമാണ്. സംശയങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. ഭയം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവയ്ക്കിടയിലും ശരിയായ വഴി തേടണം.
ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുനേരം നിശ്ശബ്ദരാകാം. വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കാം. കാര്യങ്ങളെ പല വശങ്ങളില്നിന്നും കാണാം. പിന്നെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട്
പോകാം. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉടന് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്നാല് ചോദ്യം ശരിയായി ചോദിക്കാന് പഠിച്ചാല് പല ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും വഴി തുറക്കും.
കൃഷ്ണസ്പര്ശം:
ആശയക്കുഴപ്പത്തില് വഴി കാണാത്തപ്പോള് നിശ്ചലമാകരുത്; സ്വന്തം കര്ത്തവ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോള് അടുത്ത ചുവട് തെളിയും.