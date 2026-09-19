മൈസൂർ : വിനായക ചതുത്ഥി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മേൽ മൈസൂർ പൊലീസ് കൊണ്ടു വന്ന നിബന്ധനകൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ . ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന കാരണം കാട്ടിയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി. നരസിപൂർ ധനഞ്ജ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ ഗണപതി ഘോഷയാത്ര നടത്തരുതെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നത് . എന്നാൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയും ഹിന്ദു ജാഗരൺ വേദികെയുടെയും പ്രവർത്തകർ വലിയ ഘോഷയാത്രയാണ് നടത്തിയത് .
പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ ധനഞ്ജയിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്തകർ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ എത്തിയപോഴും ആഘോഷം കുറച്ചില്ല . പടക്കം പൊട്ടിച്ചും നൃത്തം ചെയ്തും ആർപ്പുവിളിച്ചും അവർ ആഘോഷിച്ചു. നാടോടി കലാസംഘങ്ങൾക്കൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദു പ്രവർത്തകരും ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത മുൻ എംപി പ്രതാപ് സിംഹ ഹിന്ദു പതാക വീശി യുവാക്കളെ ആവേശഭരിതരാക്കി . “ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ വരും, പിന്നെ കണക്കുകൾ തീർക്കും, ഇൻസ്പെക്ടർ ധനഞ്ജയ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ മഹാഗണപതിയുടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു, പോലീസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. ധനഞ്ജയയെപ്പോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറോട് ബഹുമാനമില്ലെന്നും “ പ്രതാപ് സിംഹ ആഞ്ഞടിച്ചു.