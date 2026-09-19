നഗോയ: ഏഷ്യന് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം ഹോനോഹോ ആണ്. അത്ലറ്റ്സുകളുടെ അഭിനിവേശവും ദൃഢനിശ്ചയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജപ്പാനില് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നൊരുതരം കടല് ജീവിയായ സച്ചിഹോകോയില് നിന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രചോദനം. കടുവയുടേതിന് സമാനമായ മുഖവും കരിമീനിന്റെ അഴകും സംയോജിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സച്ചിഹോകോയുടെ രൂപം. ഇതേ മാതൃക അവലംഭിച്ചാണ് ഹോനോഹോന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജപ്പാനിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര് യോഷിയുകി നക്കാഗാവ ആണ് ഹോനോഹോന് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ക്രിക്കറ്റ്: ജപ്പാനെ തകര്ത്ത് വനിതകള് തുടങ്ങി
നിസ്ഹിന്: ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റില് ഭാരത വനിതകള്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം. ആദ്യ മത്സരത്തില് ആതിഥേയരായ ജപ്പാനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തകര്ത്തു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ജപ്പാന് 19.5 ഓവറില് 57 റണ്സെടുത്ത് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഇതിനെതിരെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഭാരതം കൃത്യം അഞ്ച് ഓവറില് ലക്ഷ്യം കണ്ടു(59).
ഭാരത ഓപ്പണര് ഷഫാലി വര്മ 15 പന്തില് 40 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. സ്മൃതി മന്ദന താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ഗുനാളന് കമാലിനി ആണ് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി. ജപ്പാനെതിരെ ഭാരതത്തിനായി ശ്രീചരണി നാല് വിക്കറ്റ് പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവച്ചു. ജപ്പാന് നിരയില് ഓപ്പണര് അയകാ കാറ്റോ-സ്റ്റഫോര്ഡ് നേടിയ 25 റണ്സ് ആണ് ടോപ് സ്കോര്. മറ്റൊരു ഒപ്പണര് ഹരുണ ഇവാസാകി ആണ് ജപ്പാന് നിരയില് രണ്ടക്കം(10) കടന്ന ഏക താരം. ഭാരതത്തിനായി ഷഫാലി വര്മ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടുകയും ചെയ്തു. ഭാരതത്തിനായി ഷഫാലിക്കൊപ്പം വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്റര് റിച്ച ഘോഷ്(12) പുറത്താകാതെ നിന്നു.