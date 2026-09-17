ന്യൂഡൽഹി: ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്ഥലം കണ്ടെത്തണമെന്ന 2025 ഡിസംബർ 15 ലെ ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകി സുപ്രീം കോടതി . ഈ സ്കൂളുകളെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനും സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നവോദയ സ്കൂളുകളിൽ പിന്തുടരുന്ന ത്രിഭാഷാ നയത്തോടുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ എതിർപ്പിനെയും ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.വി. നാഗരത്ന, അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മാസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ഭീഷണിയായി സംസ്ഥാനം കണക്കാക്കരുതെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറ്റണം; തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.”വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു,
സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ബെഞ്ച്, ചെന്നൈയിലെ ജനങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു. “ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നിന്റെയും പേരിൽ ചെന്നൈയുടെ നിലവാരം കുറയില്ല. ചെന്നൈ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കരുത്, അതുപോലെ ഡൽഹി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും അരുത്.”
ഓരോ ജില്ലയിലും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കോടതി തമിഴ്നാടിന് മൂന്ന് മാസം കൂടി സമയം നൽകി. സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള നയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. കേസ് ഡിസംബർ 14 ന് പരിഗണിക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി (എൻവിഎസ്) നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളാണ് നവോദയ സ്കൂളുകൾ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇവ തുറക്കുന്നതിനെ വിജയ് സർക്കാർ എതിർത്തു. ഈ സ്കൂളുകൾ ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഭാഷാ നയം പിന്തുടരുന്നുവെന്നതാണ് കാരണമായി പറഞ്ഞത്.
‘ സ്കൂളുകളിലോ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നതിലോ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, മറിച്ച് നവോദയ യോജനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷാ നയത്തെ എതിർക്കുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാന നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഇത് തമിഴിനെ പിന്നിലാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംയോജനം ഭരണഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ്യമല്ല. ഇത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്കൂളല്ല. ഒരു സമൂഹം നടത്തുന്ന സ്കൂളാണിത്. ഹിന്ദിക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അത് നിർബന്ധിക്കുന്നു.‘ എന്നാണ് തമിഴ്നാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
ഭാഷാ പ്രശ്നം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. “രണ്ടാം ഭാഷയായി തമിഴ് വേണമെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാം,” ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.