വയനാട്: അളവില് കൂടുതല് മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസില് ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.ഇദ്ദേഹത്തെ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
ആന്റോയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് കോടതി വെളളിയാഴ്ച വിധി പറയും. കോടതിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞും വാദപ്രതിവാദങ്ങള് നീണ്ടു.
സുല്ത്താന് ബത്തേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്.മദ്യക്കുപ്പികള് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച വീട് ആന്റോയുടെ പേരിലല്ലെന്നും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ പേരിലാണണെന്നും ഉള്പ്പെടെയുള്ള വാദങ്ങളാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയില് ഉയര്ത്തിയത്
വലിയ തോതില് മദ്യം പിടികൂടിയതിനാല് തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന് വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് അന്റോ അഗസ്റ്റിനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്.
മെസിയെ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ്ഐടി ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വയനാട്ടിലെ കുടുംബവീട്ടില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വന് മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്.കേസില് ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് പ്രതി.
വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെ കളമശേരിയിലെ റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഓഫീസില് നിന്നാണ് ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.തുടര്ന്ന് വയനാട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് അന്വേഷണത്തിന് എക്സൈസ് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു. കേസ് ഏറെ ഗൗരവമേറിയതെന്നും പിടിച്ചെടുത്തതില് വ്യാജമദ്യവും ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്നും എക്സൈസ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര് വൈ ഷിബു പറഞ്ഞു. നിയമപരമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു പറഞ്ഞു.