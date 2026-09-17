ടെല് അവീവ്: ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഓട്ടോമാന് സേനയില് നിന്ന് ഹൈഫ നഗരം മോചിപ്പിക്കാന് സഹായിച്ച ഭാരത സൈനികരെ ഇസ്രയേല് അനുസ്മരിച്ചു. ഭാരത എംബസിയുമായി സഹകരിച്ച് ഹൈഫ ഭരണകൂടം സംഘടപ്പിക്കുന്ന വാര്ഷികാഘോഷത്തിലാണ് ഭാരത സൈനികരെ അനുസ്മരിച്ചത്.
‘ഭാരത സൈനികരുടെ ധൈര്യവും ത്യാഗവും ഹൈഫ മറന്നിട്ടില്ല’ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് സരിത് ഗോലാന് സ്റ്റെയിന്ബര്ഗ് പറഞ്ഞു. ‘അവരുടെ കഥ ഹൈഫയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായും ഹൈഫയും ഭാരതവും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായും തുടരുന്നു’ അവര് പറഞ്ഞു. വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികര്ക്ക് ഹൈഫ സെമിത്തേരിയില് ഭാരത അംബാസഡര് ജെ.പി. സിങ് പുഷ്പചക്രം അര്പ്പിച്ചു. നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള വാര്ഷിക അനുസ്മരണങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുത്ത 15-ാമത് ഇംപീരിയല് സര്വീസ് കാവല്റി ബ്രിഗേഡിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മൈസൂര്, ഹൈദരാബാദ്, ജോധ്പൂര് ലാന്സറുകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വര്ഷവും സപ്തംബര് 23 ഹൈഫ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1918ല് ഓട്ടോമാന് സേനയ്ക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തില് ദശലക്ഷത്തിലധികം ഭാരത സൈനികര് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 74,000ത്തിലധികം സൈനികര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായി. ഹൈഫ, ജറുസലേം, റാംലെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശ്മശാനങ്ങളില് ഏകദേശം 900 ഭാരത സൈനികരെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഇടങ്ങളില് സൈനികര്ക്കുള്ള സ്മാരകങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.
ഹൈഫയിലെ സ്കൂളുകളിലെ ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളില് ഇക്കാര്യങ്ങളും ഭാരത സൈനികരുടെ പങ്കും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.