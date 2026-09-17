ഇസ്ലാമബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ഇന്ധന ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ പാകിസ്ഥാനില് ലോക്ഡൗണ് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയില് നാല് ദിവസം മാത്രം ജീവനക്കാര് ജോലിക്കെത്തിയാല് മതിയെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന നിര്ദേശം.
പെട്രോളിയം ക്ഷാമത്തെത്തുടര്ന്ന് ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാന് സ്മാര്ട് ലോക്ഡൗണ് എന്ന പേരിലാണ് സര്ക്കാര് ഈ നിര്ദേശങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നത്. അടിയന്തിര സേവന മേഖലകളില് ഒഴികെ വര്ക് ഫ്രം ഹോം നടപ്പാക്കാനാണ് ഉന്നതതല സമിതിയുടെ നിര്ദേശം. ആഴ്ചയില് നാല് ദിവസം മാത്രം പ്രവൃത്തിദിനം, ജീവനക്കാര് റൊട്ടേഷന് അടിസ്ഥാനത്തില് ജോലിക്കെത്തണം, വ്യാപാര- വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മാളുകളുടെയും പ്രവര്ത്തന സമയം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ നിര്ദേശങ്ങളും സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
പ്രധാന എണ്ണവിതരണ കടല്പാതകളായ ഹോര്മുസ്, ബാബുല് മന്ദിബ് കടലിടുക്കുകളില് പ്രതിസന്ധി കനത്തതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയില് എണ്ണവില വര്ദ്ധിച്ചതോടെ പാകിസ്ഥാനില് കഴിഞ്ഞദിവസം ഇന്ധനവില കൂടിയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പെട്രോള് വില ലീറ്ററിന് 4.10 രൂപയും ഹൈസ്പീഡ് ഡീസലിന് (എച്ച്എസ്ഡി) വില 6.41 രൂപയുമായാണ് ഉയര്ന്നത്, ഇതോടെ പെട്രോള് വില ലീറ്ററിന് 384.34 പാകിസ്ഥാന് രൂപയും എച്ച്എസ്ഡി വില 415.83 രൂപയുമായി. ഇത് രാജ്യത്തെ കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിവിടുമെന്ന ഭീതിക്കു പിന്നാലെയാണ് ലോക്ഡൗണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.