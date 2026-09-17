ശിവഗിരി: സര്വലോകത്തിനും സ്വീകാര്യമായ വ്യക്തിപ്രഭാവമാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുദേവനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതു മഹാകവി കുമാരനാശാനായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീനാരായണ ധര്മ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ. കുമാരനാശാന് ദേഹവിയോഗ ശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായി ശിവഗിരിമഠം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികളുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കായിക്കരയില് വച്ച് ഗുരുവിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട കുമാരുവിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി അരുവിപ്പുറത്തെത്തിച്ചു. തുടര്പഠനത്തിനും അതുവഴി ലോകം കണ്ട മഹാകവിയായും മികച്ച സംഘാടകനുമാക്കി മാറ്റുവാനും ഗുരുദേവനായി. ശൃംഗാര കവിതകള് എഴുതിയിരുന്ന കുമാരനെ അതില് നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു മലയാളം സാഹിത്യ മേഖലയിലെ പ്രഥമ ഗണനീയനാക്കി മാറ്റാനും ഗുരുദേവനായെന്നും സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ പറഞ്ഞു.
ശ്രീനാരായണ ധര്മ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശുഭാംഗാനന്ദ അദ്ധ്യക്ഷനായി. സ്വാമി അവ്യയാനന്ദ, ഡോ. എം. ജയരാജു, ഷോണി ജെ. ചെറുവിള, പ്രൊഫ. സനല്കുമാര്, ഇ.എം. സോമനാഥന് തുടങ്ങിയവര് സംസാരിച്ചു. കോര്ഡിനേറ്റര്മാരായ വെട്ടൂര് ശശി, അജയകുമാര് എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നിവര്ക്ക് പ്രത്യേക പുരസ്കാരവും നല്കി.