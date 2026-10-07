ചെന്നൈ: നടൻ ധനുഷ് തന്റെ ആരാധന സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.തന്റെ ആരാധക സംഘടനയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ നടൻ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നും ഇതിനായി നിയമ വിദഗ്ധരുമായി സജീവമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് പുറത്തുവരുന്നത്.നടൻ വിജയ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതോടെ തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്.
ഈ മാറ്റം ധനുഷ്, ശിവകാർത്തികേയൻ, രവിമോഹൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു നടന്മാരെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആയിട്ടുള്ള സൂചനങ്ങളും എത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ധനുഷ് തന്റെ ആരാധക സംഘടനയെ ” തമിഴ്നാട് ഉച്ചി ഖജഗം” (TUK) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് പുതിയ പാർട്ടി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം ഉടൻതന്നെ പരസ്യമാക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആരാധക സംഘത്തെ ജില്ലകളായി വിഭജിച്ച് ജില്ലാ നേതാക്കളെ നിയമിക്കുകയും നിയോജക മണ്ഡലം അംഗത്വ നിയമനങ്ങൾ ഗൗരവമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയുടെ പേര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവരം ധനുഷ് ചാരിറ്റി ക്ലബ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന ഇതിനോടകം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളെ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.