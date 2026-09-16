തിരുവനന്തപുരം: റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവി ആസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് നടപടി മാധ്യമ നായാട്ടെന്ന് കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന്. വാര്ത്താ മുറിയിലെ പോലീസ് ഗുണ്ടായിസം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവും പ്രതിഷേധാര്ഹവുമാണ്. വാര്ത്താ പ്രക്ഷേപണം പോലും തടസപ്പെടുത്തി അഴിഞ്ഞാടാന് വേണ്ട എന്ത് സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഭരണാധികാരികള് അടിയന്തരമായി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡസ്കില് ഒരു സംഘം പൊലീസുകാര് ഇരച്ചുകയറി മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ ഫോണുകള് പിടിച്ചു വാങ്ങുക വരെ ചെയ്തത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ്. ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഒരു വാര്ത്താ ചാനല് ആസ്ഥാനത്ത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് പൊലീസ് അഴിഞ്ഞാടിയത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയില് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നടക്കാന് പാടില്ലാത്തതാണ്. ഈ അതിക്രമത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ പൊതുവികാരം ഉയരേണ്ടതുണ്ട്.
ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓഫീസില് അതിക്രമിച്ചു കയറി ഉപകരണങ്ങള് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പത്രാധിപരെ ജയിലില് അടക്കുകയും ചെയ്തതിന് സമാനമായ നടപടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ വായടപ്പിക്കുന്ന ഈ അതിക്രമം കേരളം അംഗീകരിക്കാന് പാടില്ല. ഈ മാധ്യമ ധ്വംസനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്.
മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ നടന്ന നിന്ദ്യമായ ഈ ആക്രമണത്തെ കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന് അതി ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. പൗരാവകാശങ്ങളിലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവന് ജനവിഭാഗങ്ങളും ഈ മാധ്യമ നായാട്ടിനെതിരെ അണിനിരക്കണമെന്ന് യൂണിയന് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. റെജിയും ജനറല് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് എടപ്പാളും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.