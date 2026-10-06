കാസർകോട് ; കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയിലെ വന്ദേമാതരം സെമിനാർ എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്യു, എംഎസ്എഫ്, എഐഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകരെ ഇളക്കി വിട്ട് മുടക്കാൻ ശ്രമം . കാസർകോട് കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയില് ഇന്നും നാളെയും നടത്താന് തീരുമാനിച്ച വന്ദേമാതരം ദേശീയ സെമിനാറാണ് മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
150ആം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പെരിയ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ഇന്നും നാളെയും ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹിന്റെ ദേശീയ കൺവീനർ ജെ നന്ദകുമാറായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ. പരിപാടിയിൽ ആർഎസ്എസ് ആശയബന്ധമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും കാവിവൽക്കരണ അജണ്ടയാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ച് എസ്എഫ്ഐ, എംഎസ്എഫ്, എൻഎസ്യുഐ അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളാണ് രംഗത്തെത്തിയത്.
ജെ നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായി പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഇടത്-ഇസ്ലാം സംഘങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് ഇറക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസുമായി ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെയും ജെ നന്ദകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ സെമിനാർ ഹാളിലെത്തി.മാത്രമല്ല വന്ദേമാതരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലാപനത്തോട് കൂടി തന്നെ സെമിനാർ നടക്കുകയും ചെയ്തു. തടയാൻ പുറത്ത് നിന്നും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെത്തിയെങ്കിലും അവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു.