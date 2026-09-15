തിരുവനന്തപുരം : മാസപ്പടി കേസിൽ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎല്എയുടെ വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്ത് ഫൈജാസ് വിപിക്ക് അയച്ചത് 85 ലക്ഷമെന്ന് കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇന്ന് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ടി.വീണയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി നേതാവ് യുവരാജ് ഗോകുൽ.
ഫൈജാസ് നൽകിയ സേവനത്തിനാകും വീണ പണം നൽകിയതെന്നാണ് യുവരാജ് പറയുന്നത് . സേവനം മല്ലിയും മുളകും മില്ലില് കൊണ്ട് പൊയി പൊടിപ്പിച്ചോണ്ട് വരുന്നതാണെന്നും, മല്ലി ഓരോന്നായി എണ്ണിയെടുത്ത് പൊടിപ്പിക്കാനും, മുളക് ഞെട്ടൊക്കെ ഓരോന്നായി മാറ്റി നൽകിയ സേവനത്തിനുമായിരിക്കും പണം നൽകിയതെന്നാണ് യുവരാജിന്റെ പരിഹാസം.
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ…
ഇ.ഡി – അതെന്തിനാ ????
തൈക്കണ്ടി – ഫൈജാസ് തന്ന സേവനത്തിന്….
ഇ.ഡി – എന്ത് സേവനമായിരുന്നു ????
തൈക്കണ്ടി – മല്ലിയും മുളകും മില്ലില് കൊണ്ട് പൊയി പൊടിപ്പിച്ചോണ്ട് വരാന്….
ഇ.ഡി – അതിന് 85 ലക്ഷം രൂപയാ ????
തൈക്കണ്ടി – മല്ലി ഓരോന്നായി എണ്ണിയെടുത്ത് പൊടിപ്പിക്കാന് എത്ര രൂപയാകുമെന്നാ ????…. അതുപോലെ മുളക് ഞെട്ടൊക്കെ ഓരോന്നായി ഇറുത്തെടുത്ത്…. കണ്ണൊക്കെ നീറി…. ഹോ…. 85 ലക്ഷം കുറവാ ഈ സേവനത്തിന്..