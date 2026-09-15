ചേര്ത്തല: ഭിന്നശേഷി മേഖലയില് 18 വര്ഷമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സക്ഷമയുടെ സംസ്ഥാന വാര്ഷികം ഈ മാസം 26, 27 തീയതികളില് ചേര്ത്തല അന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തില്. സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം സക്ഷമ ദക്ഷിണ ക്ഷേത്രീയ സംഘടന സെക്രട്ടറി വി.വി. പ്രദീപ് കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് ഡോ. പ്രശാന്ത് ശങ്കര് മൂസത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒ.ആര്. ഹരിദാസ് ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആര്എസ്എസ് ശബരിഗിരി വിഭാഗ് പ്രചാര് പ്രമുഖ് കെ.ആര്. സുബ്രഹ്മണ്യന്, ബിജെപി ആലപ്പുഴ നോര്ത്ത് ജില്ലാ അദ്ധ്യക്ഷന് അഡ്വ. പി.കെ. ബിനോയി എന്നിവര് ആശംസ നേര്ന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒ.കെ. അനില് സ്വാഗതവും ജില്ലാ ജോ. സെക്രട്ടറി ടി.എ. അജിത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പ്രീതി നടേശന്, റിട്ട. കേണല് എന്.എസ്. രാംമോഹന് (ജില്ലാ സംഘചാലക് ആലപ്പുഴ), ഡോ. പ്രശാന്ത് ശങ്കര് മൂസത്, ഡോ. ഹരിദാസ്(കെവിഎം ഹോസ്പിറ്റല് ചേര്ത്തല) എന്നിവരാണ് സ്വാഗതസംഘം രക്ഷാധികാരിമാര്. ചെയര്മാനായി വെള്ളിയാകുളം പരമേശ്വരന്, വൈസ് ചെയര്മാന്മാരായി വി.എന്. രാമചന്ദ്രന് നെടുമ്പള്ളി, അജിത് ഡി. ജ്യോതിഷ്, ആശാ മുകേഷ്, സുരേഷ് കുമാര്, അഖില് എന്നിവരേയും ജനറല് കണ്വീനറായി ടി.എ. അജിത് കുമാറിനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. കെ.ആര്. സുബ്രഹ്മണ്യന്, ആര്. സുരേഷ് കുമാര് (ഫിനാന്സ്), കൃഷ്ണന്കുട്ടി നായര്, പി.എ.എന്. ജയശങ്കര്(പബ്ലിസിറ്റി) എന്നിവര് ഉള്പ്പെടുന്ന 101 അംഗ സ്വാഗത സംഘവും രൂപീകരിച്ചു.