ഹൈന്ദവർ ഏറെ ഭക്തിയോടു കൂടി ജപിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് പ്രശസ്ത കവിയായ തുളസീദാസ് രചിച്ച ഹനൂമാൻ ചാലിസ. നാല്പത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതില് ഉള്ളത്, അതില് നിന്നും ആണ് ചാലിസ എന്ന പേരുണ്ടായത്. പ്രായഭേദമെന്യേ ആര്ക്കും തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ ഈ നാല്പത് ശ്ലോകങ്ങളും ജപിക്കാം.
കുളികഴിഞ്ഞു ശുദ്ധമായ മനസോടും ശരീരത്തോടും കൂടി ഹനൂമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ പലതാണ്. ഉന്മേഷവും ആശ്വാസവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഹനൂമാൻ ചാലിസ. എന്നും കൃത്യമായി ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ശനിയുടെ ദോഷഫലങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് കഴിയും. ജാതകത്തില് ശനിദോഷമുള്ളവര് ഹനൂമാന് ചാലിസ ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് ജപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫലം ഇരട്ടിയാണ്
ഹനൂമാന് ചാലിസ ജപിക്കുകയാണെങ്കില് ദുര്ഭൂതങ്ങൾ അകന്നു പോകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച കൊണ്ട് വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഹനുമാന്റെ ദൈവികമായഅനുഗ്രഹം ഓരോ കാര്യത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. ദുഷ്ടശക്തികളെ അകറ്റി നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഹനൂമാനുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.
അതിനാൽ തന്നെ ഹനൂമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ രാത്രിയില് ദുസ്വപ്നങ്ങള് കാണുന്നതും ഭയന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗണപതിക്ക് തുല്യമായി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാന് ഹനുമാനും കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.അതിനാൽ സ്വയം അർപ്പിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ ഹനുമാന് ചാലിസ ജപിചാൽ ഭഗവാന്റെ ദൈവികമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. .