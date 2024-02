ന്യൂദല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ ചെറുമകന്‍ വിഭാകര്‍ ശാസ്ത്രി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പതക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയില്‍ അംഗത്ത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് അദേഹം ബിജെപി അംഗത്ത്വം സ്വീകരിച്ചത്. എക്‌സില്‍ കുറിച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദേഹം പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രദാമിക അംഗത്ത്വത്തില്‍ നിന്ന് രാജിവയ്‌ക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ രാജി വയ്‌ക്കുന്നു. എന്നായിരുന്നു അദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ്.

Hon'ble Congress President Shri @kharge ji!

Respected Sir,

I hereby tender my resignation from the primary membership of Indian National Congress (@INCIndia)

Regards

Vibhakar Shastri

— Vibhakar Shastri (@VShastri_) February 14, 2024