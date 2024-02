ന്യൂദല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നല്‍കുന്നതിനായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘര്‍: മുഫ്ത് ബിജിലി യോജന ആരംഭിച്ചത്.

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നല്‍കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിക്കായി 75,000 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. കൂടുതല്‍ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും, ഞങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘര്‍: മുഫ്ത് ബിജിലി യോജന ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു കോടി വീടുകളില്‍ പ്രകാശം പരത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും എക്‌സിലെ പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

In order to further sustainable development and people’s wellbeing, we are launching the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana. This project, with an investment of over Rs. 75,000 crores, aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of free electricity every month.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024