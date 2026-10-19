മുംബൈ: ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 18) വൈകിട്ട് മുംബൈയിലെ ജുഹു മേഖലയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ പ്രമുഖ ഹിന്ദി നടൻ ടൈഗർ ഷ്റോഫിനെ സന്ദർശിച്ചു. ജാക്കി ഷ്റോഫിന്റെ മകനാണ് ടൈഗർ.
പുറത്തുവന്ന വീഡിയോകളിലും ചിത്രങ്ങളിലും, ടൈഗർ ഷ്റോഫ് ഷിൻഡെയുടെ അരികിലിരിക്കുന്നത് കാണാം. ടൈഗറിന്റെ നെഞ്ചിൽ മെഡിക്കൽ ഡ്രെസ്സിംഗും (കെട്ടും) ഇടത് കൈയിൽ ബാൻഡേജും കാണാമായിരുന്നു.
ടൈഗർ സുരക്ഷിതനാണെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ വെടിവെപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ടൈഗറിന്റെ ഡ്രൈവറായ ഫിർദൗസിന്റെ മൊഴി മുംബൈ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.
‘ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ടൈഗർ ഷ്റോഫിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തപ്പോൾ, ഫിർദൗസിന്റെ ഇടത് കൈയിൽ വെടിയേറ്റു. മുംബൈ പോലീസും മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും ഈ സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് 15 സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്,’ മുംബൈ പോലീസ് അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ, ഇതൊരു അതീവ ഗൗരവകരമായ കാര്യമാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി.
പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടുന്നതിനായി മുംബൈ പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ചതായും, അദ്ദേഹം ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
‘മുംബൈയെയും ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരെയും സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുൻഗണന. സെലിബ്രിറ്റിയായാലും സാധാരണക്കാരനായാലും, അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പോലീസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമുണ്ടാകില്ല; ഏത് സംഘമായാലും അവരെ വെറുതെ വിടില്ല,’ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.
1990-കളിൽ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ മുംബൈ പോലീസ് നടത്തിയ ശക്തമായ നടപടികളെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജുഹുവിൽ വെച്ച്, മോട്ടോർ സൈക്കിളിലെത്തിയ മൂന്ന് പേർ ടൈഗർ ഷ്റോഫിന്റെ കാറിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.