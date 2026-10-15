തിരുവനന്തപുരം: വീട്ടില് എസി ഉള്ളവര്ക്കും 1000 സിസിയില് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങളുള്ളവര്ക്കും കേരളത്തില് ക്ഷേമ പെന്ഷനുകള് ലഭിക്കുമെന്ന തരത്തില് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്ത്തകള്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് തദ്ദേശവകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
പെന്ഷന് മാനദണ്ഡങ്ങളില് യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
അപേക്ഷകരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങള് വിലയിരുത്തിയാണ് പെന്ഷന് മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അര്ഹതയില്ലാത്ത ഒരാള്ക്ക് പോലും പെന്ഷന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അതത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാര് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.