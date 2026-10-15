റിയാദ് : മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ‘അധാർമ്മികമായ പ്രവൃത്തികൾ’ ചെയ്ത രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി സൗദി അറേബ്യ . നസറുൽ ഇസ്ലാം അബ്ദുൾ ബസീർ, സിതി അക്തർ എന്നിവരാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായത് . സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, ബുധനാഴ്ച ആണ് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം ബംഗ്ലാദേശ് കോൺസുലേറ്റിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ .
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഇവർക്കെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി കുറ്റം ചുമത്തുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗൗരവവും, സ്ഥലത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും പവിത്രത ലംഘിക്കപ്പെട്ടതും കണക്കിലെടുത്ത്, ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമുള്ള ‘തഅ്സീർ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ‘അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികൾ’ എന്താണെന്നോ, ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരായ ഇരുവരെയും എപ്പോൾ, എവിടെ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയതെന്നോ സൗദി അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, പള്ളികളുടെ പവിത്രത ലംഘിക്കുകയോ അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിക നിയമം നടപ്പിലാക്കാനും, നീതി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും സുരക്ഷ നിലനിർത്താനുമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി