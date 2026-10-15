സിറ്റി ലൈറ്റ് ടീവിയും ഇന്ത്യൻ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേർസൺസ് യൂണിയനും (IRMU) ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പ്രഥമ ഷോർട്ട്ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അവിര റെബേക്കാ ചെയർമാനായ ജൂറിയാണ് അവാർഡുകൾ നിർണയിച്ചത്.
മികച്ച ചിത്രം: തൊണ്ടി,
മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം: റിവേർബ്,
മികച്ച സംവിധായകൻ: ആൽബർട്ട് ചാൾസ്, ലിയോ (ട്ട)
മികച്ച നടൻ: ആസാദ് കണ്ണാടിക്കൽ (ഇനി ഒരാൾ ),
മികച്ച നടി: റസിയ മിയ (റൂഹ്),
മികച്ച തിരക്കഥ: എ.എസ്. ദാസൻ (ഉപ്പുമാങ്ങ),
മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം: സുജേഷ് ഉദിനൂർ (ഉള്ളറ),
മികച്ച എഡിറ്റിംഗ്: രതീഷ് മോഹൻ (ഉള്ളറ),
മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതം :സാജൻ കെ റാം (ഇനി ഒരാൾ).
ഫെസ്റ്റിവലിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ അവാർഡുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലൂടെയായിരിgക്കും വിജയികൾക്ക് അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക:
കമലേഷ് കടലുണ്ടി: 9349176281.