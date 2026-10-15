വാഷിംഗ്ടൺ: ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ യു.എസ് നാവികസേനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന ഇറാൻ ബന്ധമുള്ള ഒരു നൗക അമേരിക്കൻ സൈന്യം മിസൈലാക്രമണത്തിലൂടെ തകർത്തു. ഒക്ടോബർ 6-നാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാനിൽ വെച്ച് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ (CENTCOM) നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നടപടിയുണ്ടായത്. ഇറാൻ നാവികസേന അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിടാൻ സമുദ്രത്തിലെ ചെറിയ ബോട്ടുകളിലെ മനുഷ്യരെ നിരീക്ഷകരായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
തങ്ങളുടെ തീരദേശ റഡാറുകൾ യു.എസ് ആക്രമണത്തിൽ നശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇറാൻ ചെറിയ ബോട്ടുകളിലെ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ സജീവമായ നിരവധി മത്സ്യബന്ധന-ചരക്കു ബോട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചാണ് ഇറാനിയൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇത്തരം രഹസ്യ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന സുരക്ഷിതമായി കരയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് രണ്ട് യു.എസ് മറൈൻ കോർപ്സ് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കപ്പൽ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയും തീയിടുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, ഈ നടപടി മേഖലയിലെ ഇറാനിയൻ ആക്രമണങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.